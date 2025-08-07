В лесах Татарстана убрали неликвидную древесину

В лесах Татарстана на площади 301,3 га провели санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе убрали неликвидную древесину на площади 178,3 га. Такие данные по состоянию на 7 августа 2025 года приводит пресс-служба Минлесхоза РТ.

«По данным сотрудников сектора охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ, по состоянию на 7 августа т. г. санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 301,3 га, в т.ч. уборка неликвидной древесины – на 178,3 га», - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что санитарно-оздоровительные мероприятия являются частью комплекса лесозащитных мероприятий. Их цель – сохранить биологическую устойчивость насаждений, предотвратить развитие патологических процессов в лесу, а также снизить ущерб от вредителей и болезней.

Напомним, что, по данным Минлесхоза РТ, общая площадь лесов Республики Татарстан составляет 1,2 млн га. Лесистость территории составляет 17,4%, а средний возраст насаждений – 53 года. Причем большую долю насаждений лесного фонда занимает осина (20,6%). Далее идут липа (19,7%), береза (17,5%), сосна (15,7%), дуб (13,8%), ель (6%) и другие насаждения (6%).

Работы по улучшению санитарного состояния лесных насаждений продолжатся, заверили в Минлесхозе РТ.

Отметим, что забота об окружающей среде и сохранение лесов соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».