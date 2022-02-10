В лесах Татарстана открыто более 9 тыс. «столовых» для зайцев, куропаток и косуль

Более 9 тыс. кормушек обустроено на территории Татарстана в зимний период для подкормки диких животных и птиц. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В зимний период, когда в естественной среде обитания кормовая база практически отсутствует, а животные уязвимы и нуждаются в подкормке, для сохранения видового разнообразия особенно важно проводить регулярное кормление копытных животных, зайцев и зимующих птиц. В связи с этим сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам развернули работу по подкормке диких животных. Работы проводятся по всей территории республики. Подкормка рассчитана на косуль, зайцев, куропаток, тетеревов, в некоторых угодьях кабанов, но на площадки приходят и другие обитатели леса», — сказано в сообщении.

На сегодня на территории республики обустроено 9 тыс. кормовых площадок для зайца-русака, серой куропатки и тетерева, заготовлено более 19 тыс. веников для косуль, зайцев-беляков и русаков. Для подкормки в «лесных столовых» разложены тонны сена и илоса для косуль, обустроено более 3,7 тыс. галечников и более 5,3 тыс. порхалищ для птиц.