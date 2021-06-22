В лесах Татарстана объявлен наивысший класс пожарной опасности

В связи с аномальной жарой в Татарстане объявлен четвертый класс пожарной опасности в лесах. В отдельных районах прогнозируется температура на уровне 34 градусов и ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5-й класс. Об этом в интервью «Татар-информ» сообщил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«На территории Татарстана сохраняется жаркая погода с высокими среднесуточными температурами. По прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ в период до 28 июня в республике местами сохранится высокая пожарная опасность лесов, в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов», — сказал он.

Спикер отметил, что с 21 июня на территории республики ожидаются высокая пожарная опасность лесов на территории Пестречинского, Высокогорского, Тетюшского, Буинского, Камско-Устьинского районов и Казанского городского округа. Чрезвычайная пожароопасность лесов ожидается на территории Апастовского, Кайбицкого, Альметьевского и Заинского районов. В пожароопасный период ограничено пребывание людей в лесах, расположенных на землях лесного фонда республики, до 6 июля, напомнил Зарипов.