В лесах Татарстана обитает семь тысяч лис

В лесах Республики Татарстан насчитывается 7002 лисицы, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Отмечается, что представители данного вида являются санитарами (уничтожают переносчиков лихорадки), а также сами представляют угрозу как распространители бешенства.

Чтобы не допустить бурного роста численности лисиц и распространения бешенства Госкомитет и охотпользователи круглогодично проводят регулирование их численности. Ежегодно в республике добывается более 7 тысячей особей, что позволяет сдерживать рост численности в пределах нормативных значений до 1 особи на 1 тыс. га.

До 9 октября во всех охотничьих угодьях Татарстана будет выложено 900 тысяч доз вакцины против бешенства диких плотоядных животных. За последние пять лет данные меры позволили снизить количество случаев заболеваний бешенством в республике среди животных в 10 раз.