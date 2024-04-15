В лесах Татарстана начался пожароопасный сезон

В Республике Татарстан открыт пожароопасный сезон в лесах, сообщает Министерство лесного хозяйства РТ.

В ведомстве напомнили, что в этот период не стоит использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, а также в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев.

Нельзя бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а также оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров РТ в период с 22 апреля по 12 мая 2024 года на территории Республики Татарстан будет установлен особый противопожарный режим.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 30 тыс. рублей, на должностных лиц – до 50 тыс. рублей, юридических лиц – до 400 тыс. рублей.

Если нарушение совершено в условиях особого противопожарного режима, в этом случае размер административного штрафа увеличивается и составит для граждан от 40 до 50 тыс. рублей, должностных лиц – от 60 до 90 тыс. рублей, юридических лиц – от 600 тыс. до 1 млн. рублей.