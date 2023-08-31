В Ленобласти женщина украла мощи Николая Чудотворца, чтобы молиться дома

В Ленинградской области пожилая женщина похитила частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма для того, чтобы молиться дома, сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА».

Отмечается, что частица мощей святителя Николая Чудотворца была похищена вчера днем из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в городе Кировске Ленинградской области. Женщина вошла в храм, завернула мощевик в светлую ткань и вынесла его.

Правоохранители установили естонахождение подозреваемой и задержали ее в собственной квартире. Там же была обнаружены похищенные мощи.

«В ближайшее время святыня будет возвращена в храм», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.