В Ленобласти задержали замглавы района за торговлю льготными землями

В Тосненском районе Ленинградской области задержаны действующий и бывший заместители главы администрации. Их подозревают в мошенничестве с землей, предназначенной для льготников, включая участников СВО и многодетные семьи.

Как сообщает ТАСС, они организовали незаконную продажу этих участков на свободном рынке. Ущерб муниципалитету оценивается не менее чем в 10 миллионов рублей.

Поводом для уголовного дела стали жалобы самих льготников, которые стояли в очереди на землю, но так ее и не получили. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение, и следствие будет ходатайствовать об их аресте.