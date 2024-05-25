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Происшествия 25 мая 2024 12:29

В Ленобласти задержали бизнесмена за легализацию нескольких сотен мигрантов

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В Ленинградской области сотрудники полиции задержали 52-летнего руководителя строительной компании по подозрению в организации канала незаконной легализации мигрантов на территории России, сообщает ТАСС.

По данным агентства, предприниматель зарегистрировал фирму в феврале 2023 года и получил электронную подпись на портале госуслуг. С декабря 2023 года по февраль 2024 года он осуществлял незаконную легализацию иностранных граждан, подавая ложные сведения об их регистрации по адресу несуществующего хостела.

Оперативники установили, что за каждого легализованного мигранта фирма получала 3 тысячи рублей. В общей сложности через этот канал было незаконно легализовано пребывание в России нескольких сотен иностранцев.

В отношении 52-летнего предпринимателя-организатора преступной схемы возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

#нелегальные мигранты
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