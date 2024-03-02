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В Ленобласти ПВО поразили воздушные цели над Финским заливом
В Ломоносовском районе Ленинградской области средства ПВО поразили воздушные средства, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.
В цели были поражены над акваторией и побережьем Финского залива.
«В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО», – написал он.
Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона.
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