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Происшествия 2 марта 2024 21:07

В Ленобласти ПВО поразили воздушные цели над Финским заливом

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В Ломоносовском районе Ленинградской области средства ПВО поразили воздушные средства, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

В цели были поражены над акваторией и побережьем Финского залива.

«В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО», – написал он.

Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона.

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