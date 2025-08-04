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Происшествия 4 августа 2025 08:35

В Ленобласти один человек погиб после столкновения автобуса с грузовым составом

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Автобус с туристами и грузовой железнодорожный состав столкнулись в Лодейнопольском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

«Водитель туристского автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом <…> Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», – говорится в сообщении.

В результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадали 12 пассажиров автобуса, один из них смертельно.

#ленобласть #железнодорожный транспорт #ДТП жертвы
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