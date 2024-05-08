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В Ленобласти неизвестные обстреляли мемориал у братской могилы
В Ленинградской области неизвестные обстреляли мемориал «Скорбящий матрос». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
«Неустановленное на данный момент лицо, находясь на территории мемориала «Скорбящий матрос», расположенного в урочище Тортолово Кировского района Ленинградской области, где в братской могиле захоронены 26 человек, совершило не менее четырех выстрелов в указанный мемориал, тем самым осквернив место захоронения погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны», – указано в сообщении.
В настоящее время ведутся поиски злоумышленника. Принимаются меры к выявлению причин и условий, способствовавших его совершению.
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