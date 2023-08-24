В Ленобласти изъяли партию гашиша на два миллиарда рублей

У контрабандистов из Литвы в Ленинградской области таможенники изъяли партию гашиша на 2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе ФТС РФ.

В сообщении говорится, что деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся нелегальным ввозом гашиша на территорию России, была предотвращена Совместными усилиями сотрудников Северо-Западного таможенного управления и агентов УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, в тягаче с полуприцепом, который прибыл из Эстонии, нашли тайники с 265 пакетами с гашишем.

Правоохранители задержали трех участников преступной группы, все они – граждане Литвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств.