СВО 31 марта 2026 08:24

В Ленобласти из-за атак БПЛА зафиксировали повреждения в порту Усть-Луга

В Ленинградской области после атаки беспилотников поврежден порт Усть‑Луга. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в Мах. По его словам, силы ПВО уничтожили 38 беспилотных аппаратов.

Кроме того, в поселке Молодцово Кировского района обломки БПЛА повредили жилые дома, здание школы и Центра соцзащиты. Возникшие возгорания были оперативно ликвидированы.

«Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети. Угрозы жизни нет. Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга. Также устранены возгорания в районе гаражей и котельной», – сообщил губернатор.

По информации Минобороны РФ, всего за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 92 украинских беспилотника над регионами России.

В топе
Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

30 марта 2026
В ряде домов Авиастроительного и Московского районов Казани на сутки отключат воду

30 марта 2026
