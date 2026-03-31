В Ленобласти из-за атак БПЛА зафиксировали повреждения в порту Усть-Луга

В Ленинградской области после атаки беспилотников поврежден порт Усть‑Луга. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в Мах. По его словам, силы ПВО уничтожили 38 беспилотных аппаратов.

Кроме того, в поселке Молодцово Кировского района обломки БПЛА повредили жилые дома, здание школы и Центра соцзащиты. Возникшие возгорания были оперативно ликвидированы.

«Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети. Угрозы жизни нет. Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга. Также устранены возгорания в районе гаражей и котельной», – сообщил губернатор.

По информации Минобороны РФ, всего за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 92 украинских беспилотника над регионами России.