news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 июня 2023 11:02

В Ленобласти генерал МВД Травников попал в ДТП на квадроцикле

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Генерал МВД Александр Травников находится в тяжелом состоянии после ДТП под Санкт-Петербургом, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, 25 июня Травников попал в ДТП, не справившись с управлением квадроцикла. После чего его немедленно доставили в реанимацию.

В настоящее время генерала МВД перевели в обычную палату.

#ДТП жертвы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное