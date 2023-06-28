В Ленобласти генерал МВД Травников попал в ДТП на квадроцикле

Генерал МВД Александр Травников находится в тяжелом состоянии после ДТП под Санкт-Петербургом, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, 25 июня Травников попал в ДТП, не справившись с управлением квадроцикла. После чего его немедленно доставили в реанимацию.

В настоящее время генерала МВД перевели в обычную палату.

Отмечается, что Травников находится на службе в правоохранительных органах с 1998 года, с 2018 по 2022 год возглавлял Санкт-Петербургский университет МВД России.