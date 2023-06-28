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В Ленобласти генерал МВД Травников попал в ДТП на квадроцикле
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Генерал МВД Александр Травников находится в тяжелом состоянии после ДТП под Санкт-Петербургом, сообщает РИА Новости.
Как указано в сообщении, 25 июня Травников попал в ДТП, не справившись с управлением квадроцикла. После чего его немедленно доставили в реанимацию.
В настоящее время генерала МВД перевели в обычную палату.
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