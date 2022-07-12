В Лениногорском районе юноша пошел купаться на сельский пруд и утонул

пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о том, что в Лениногорском районе РТ в селе Нижние Чершилы, вблизи базы отдыха «Кемешле» в пруду утонул молодой человек поступило накануне в 16.55 на единый номер вызова экстренных служб 112.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место водолазы ЗПСО №7 методом траления обнаружили тело погибшего 19-летнего юноши в 40 метрах от берега на глубине трех метров.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Тело молодого человека извлекли из воды, доставили на берег, где передали полицейским.

Стоит отметить, пруд, где утонул юноша, для купания не оборудован.

