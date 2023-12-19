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Происшествия 19 декабря 2023 14:42

В Лениногорском районе водитель «Лады» погиб при столкновении с «Уралом»

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На 11-м километре трассы Лениногорск – Черемшан произошло смертельного ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

По предварительным данным, 45-летний водитель «Лады» пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с грузовиком «Урал».

Водитель легкового авто скончался на месте. Обстоятельства аварии выясняются.

#смертельное дтп в татарстане
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