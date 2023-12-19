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В Лениногорском районе водитель «Лады» погиб при столкновении с «Уралом»
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На 11-м километре трассы Лениногорск – Черемшан произошло смертельного ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 45-летний водитель «Лады» пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с грузовиком «Урал».
Водитель легкового авто скончался на месте. Обстоятельства аварии выясняются.
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