В Лениногорском районе Татарстана открыли два новых ФАПа

В рамках народной программы «Единой России», в поселениях Мукмин-Каратай и Сарабикулово Лениногорского района Татарстана открылись новые фельдшерско-акушерские пункты, соответствующие всем современным стандартам. На церемонии открытия присутствовали депутат городского Совета, главный врач Лениногорской ЦРБ Равиль Шагеев, главы и жители поселений, а также медработники.

Новые ФАПы заменили собой старые помещения и дали жителям сел, в том числе относящимся к маломобильным группам населения, возможность получать первичную медицинскую помощь в комфортных условиях. Так, были оборудованы три просторных и светлых кабинета, оснащенных самым современным медицинским оборудованием для диагностических процедур и оказания неотложной помощи. Кроме того, для пациентов была обустроена комфортная зона ожидания.

«Для сельчан это долгожданное и значимое событие! Это важный шаг в повышении качества и доступности медицинской помощи на селе… Это уверенный шаг к улучшению демографической ситуации, повышению качества жизни на селе и созданию условий, при которых люди могут комфортно жить и работать в родной деревне», – поделился впечатлениями исполнительный секретарь Лениногорского местного отделения «Единой России» Игорь Храмов.