В Лениногорском районе столкнулись две легковушки, три человека госпитализированы

Накануне вечером в Лениногорском районе РТ столкнулись две легковушки. В результате пострадали три человека. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

ДТП произошло вчера в районе семи часов вечера на автодороге между селами Керлигач и Урмышла. Как сообщают очевидцы аварии, «Лада Гранта» столкнулась с автомобилем «Лада Приора». В результате столкновения «Гранта» вылетела в кювет и совершила опрокидывание.

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали водитель и пассажирка «Гранты», а также водитель автомобиля «Лада Приора». Пострадавших увезли на скорой.