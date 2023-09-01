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В Лениногорском районе столкнулись две легковушки, три человека госпитализированы
Накануне вечером в Лениногорском районе РТ столкнулись две легковушки. В результате пострадали три человека. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
ДТП произошло вчера в районе семи часов вечера на автодороге между селами Керлигач и Урмышла. Как сообщают очевидцы аварии, «Лада Гранта» столкнулась с автомобилем «Лада Приора». В результате столкновения «Гранта» вылетела в кювет и совершила опрокидывание.
По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали водитель и пассажирка «Гранты», а также водитель автомобиля «Лада Приора». Пострадавших увезли на скорой.
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