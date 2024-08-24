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В Лениногорском районе стартовал первый всероссийский фестиваль «Татар аты»
Первый всероссийский фестиваль «Татар аты» стартовал сегодня в поселке Верхний Каран Лениногорского района республики. Его общий призовой фонд составляет 678 тыс. рублей.
Ключевыми событиями мероприятия станут скачки лошадей татарской породы, командное состязание по объездке диких лошадей «Тай-тулак», борьба верхом на лошадях «Аударыш». Также пройдет и ряд других соревнований. Помимо этого, в рамках мероприятия запланирована вторая республиканская ринг-выводка лошадей татарской породы. Эксперты определят самых лучших среди кобыл и жеребцов в возрасте двух лет, трех лет и старше.
«Разрешите от имени министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, от председателя федерации коневодства и конного спорта РТ Зяббарова Марата Азатовича поздравить вас с первым фестивалем “Татар аты”. Главная его цель – популяризация лошадей татарской породы, коневодства, объединение братских народов», – отметил ведущий советник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода Айрат Хабибуллин.
Затем он вручил благодарственные письма от лица главы ведомства организаторам и вдохновителям фестиваля.
Материал подготовлен при участии Рамии Гарифуллиной
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