В Лениногорском районе стартовал первый всероссийский фестиваль «Татар аты»

Фото: предоставлено Рамией Гарифуллиной

Первый всероссийский фестиваль «Татар аты» стартовал сегодня в поселке Верхний Каран Лениногорского района республики. Его общий призовой фонд составляет 678 тыс. рублей.

Фото: предоставлено Рамией Гарифуллиной

Ключевыми событиями мероприятия станут скачки лошадей татарской породы, командное состязание по объездке диких лошадей «Тай-тулак», борьба верхом на лошадях «Аударыш». Также пройдет и ряд других соревнований. Помимо этого, в рамках мероприятия запланирована вторая республиканская ринг-выводка лошадей татарской породы. Эксперты определят самых лучших среди кобыл и жеребцов в возрасте двух лет, трех лет и старше.

Фото: предоставлено Рамией Гарифуллиной

«Разрешите от имени министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, от председателя федерации коневодства и конного спорта РТ Зяббарова Марата Азатовича поздравить вас с первым фестивалем “Татар аты”. Главная его цель – популяризация лошадей татарской породы, коневодства, объединение братских народов», – отметил ведущий советник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода Айрат Хабибуллин.

Затем он вручил благодарственные письма от лица главы ведомства организаторам и вдохновителям фестиваля.

Материал подготовлен при участии Рамии Гарифуллиной