В Лениногорском районе РТ из реки извлекли тело мужчины

Сообщение о том, что в Лениногорском районе РТ пропал мужчина, уехавший на рыбалку, поступило в 03.45 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Родственники пропавшего обнаружили его автомобиль на берегу реки Степной Зай около села Старая Письмянка.

Прибыв на место, спасатели приступили к поискам.

В 10.05 сотрудники извлекли тело рыбака с поверхности воды недалеко от берега. По предварительной информации, рыбак упал с берега в воду и не смог самостоятельно выбраться.