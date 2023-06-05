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В Лениногорском районе РТ из реки извлекли тело мужчины
Сообщение о том, что в Лениногорском районе РТ пропал мужчина, уехавший на рыбалку, поступило в 03.45 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Родственники пропавшего обнаружили его автомобиль на берегу реки Степной Зай около села Старая Письмянка.
Прибыв на место, спасатели приступили к поискам.
В 10.05 сотрудники извлекли тело рыбака с поверхности воды недалеко от берега. По предварительной информации, рыбак упал с берега в воду и не смог самостоятельно выбраться.
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