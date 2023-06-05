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Руc Тат
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Происшествия 5 июня 2023 12:38

В Лениногорском районе РТ из реки извлекли тело мужчины

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Сообщение о том, что в Лениногорском районе РТ пропал мужчина, уехавший на рыбалку, поступило в 03.45 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Родственники пропавшего обнаружили его автомобиль на берегу реки Степной Зай около села Старая Письмянка.

Прибыв на место, спасатели приступили к поискам.

В 10.05 сотрудники извлекли тело рыбака с поверхности воды недалеко от берега. По предварительной информации, рыбак упал с берега в воду и не смог самостоятельно выбраться.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#утонул мужчина #лениногорский район
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