В Лениногорском районе девушка-водитель выехала на встречку и погибла в ДТП с «ГАЗелью»

Сегодня в Лениногорском районе РТ произошло смертельное ДТП, в котором погибла молодая девушка. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Авария произошла на местной дороге вблизи села Каркали. По словам очевидцев, водитель «Лада Гранта» выехала на встречную полосу и столкнулась со встречным автомобилем «ГАЗель».

В результате столкновения девушка-водитель легковушки погибла на месте, пассажирку автомобиля «Лада Гранта» увезли на скорой.

Знакомые погибшей рассказывают, что девушка совсем недавно получила водительские права, в этом году она окончила школу.