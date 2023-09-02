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В Лениногорском районе девушка-водитель выехала на встречку и погибла в ДТП с «ГАЗелью»
Сегодня в Лениногорском районе РТ произошло смертельное ДТП, в котором погибла молодая девушка. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Авария произошла на местной дороге вблизи села Каркали. По словам очевидцев, водитель «Лада Гранта» выехала на встречную полосу и столкнулась со встречным автомобилем «ГАЗель».
В результате столкновения девушка-водитель легковушки погибла на месте, пассажирку автомобиля «Лада Гранта» увезли на скорой.
Знакомые погибшей рассказывают, что девушка совсем недавно получила водительские права, в этом году она окончила школу.
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