В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

В Лениногорском районе Татарстана продолжается комплексное обновление объектов образования, здравоохранения, ЖКХ и государственных учреждений в рамках народной программы «Единой России» и национальных проектов. Об этом сообщается на сайте партии.

Так, в Ивановской сельской школе стартовал капитальный ремонт по нацпроекту «Молодежь и дети». Ход работ оценил секретарь Лениногорского местного отделения партии «Единая Россия», мэр города Марат Гирфанов. Проект предусматривает полное обновление учебных помещений, спортивного зала, коридоров и создание современной образовательной среды.

В селе Новый Иштеряк начался капитальный ремонт здания исполкома в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь обновят фасад, реконструируют внутренние помещения и создадут современные рабочие пространства. В Лениногорске также продолжается ремонт здания паспортного стола – заменят системы освещения и вентиляции, модернизируют рабочие места сотрудников.

Продолжается капитальный ремонт городского архива. В рамках работ заменят кровлю, окна, инженерные сети, установят пожарную и охранную сигнализации.

В двух фельдшерско-акушерских пунктах района начались ремонтные работы по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В ФАПе Зай-Каратайского сельского поселения обновляют инженерные сети и внутренние помещения. На время ремонта учреждение временно разместили в доме культуры.

Секретарь первичного отделения «Единой России», глава Зай-Каратайского сельского поселения Милеуша Идиятова подчеркнула: «Работы выполняются с учетом современных стандартов и технологий, что обеспечит надежность и долговечность всех конструкций. Мы уверены, что после завершения ремонта ФАП станет не только функциональным, но и уютным местом для посещения».

Ремонт ведется и в ФАПе Новоиштеряковского сельского поселения. Здесь обновят системы водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, проведут интернет и оснастят кабинеты оборудованием. Секретарь первичного отделения, глава Новоиштерякского сельского поселения Гулия Мавлютова отметила: «После ремонта жители будут получать медицинские услуги и соответствующую помощь в комфортных условиях».

Обновление проходит и в Лениногорской коррекционной школе №14, где обучаются дети с особыми образовательными потребностями. В учреждении модернизируют учебные и специализированные классы, спортивный зал, санузлы, а также отремонтируют инженерные сети, школьную теплицу и спортивную площадку.

Параллельно в городе ведется масштабная реконструкция водопроводной насосной станции и сетей протяженностью 30,5 километра в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Износ системы, построенной в 1990-х годах, достиг 85%. Работы разделены на три этапа: в 2025 году обновили 7,5 км сетей, в 2026 году планируется заменить еще 8,2 км, оставшаяся часть будет выполнена в 2027 году.

В этом году прокладка труб ведется методом горизонтально-наклонного бурения на участке 2,4 км и открытым способом на 5,8 км. Используются полиэтиленовые и стальные трубы. Работы начались в январе, выполнено около 20%, завершение этапа запланировано на ноябрь.

Ожидается, что по итогам реконструкции около 68 тыс. жителей Лениногорска и восьми сельских поселений получат стабильное водоснабжение, улучшенное качество воды и надежную работу системы.