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Происшествия 31 января 2025 15:29

В Лениногорском районе произошел разлив нефтепродуктов на площади 2 тыс. квадратов

Фото: t.me/rpngov16/7948

Разлив нефтепродуктов площадью 2000 квадратных метров произошел в Лениногорском районе Татарстана, сообщает Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора. Согласно сообщению ведомства, инцидент произошел неподалеку от Новочершилинского сельского поселения.

Предварительно оцененная площадь загрязненной почвы составляет 2 тысячи квадратных метров.

Специалисты управления Росприроднадзора совместно с сотрудниками филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу провели отбор проб почвы на месте происшествия. Результаты анализов будут использованы для расчета ущерба, который предъявят виновной стороне – АО «Транснефть-Прикамье».

Фото: t.me/rpngov16/7948

#разлив нефтепродуктов #лениногорский район
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