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В Лениногорском районе начнут проектировать лыжероллерную трассу
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Фото: Минспорта Татарстана
В Лениногороском районе, на территории лесничества, планируют построить освещенную лыжероллерную трассу. Об этом говорится в распоряжении Правительства РТ, подписанном Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
«Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан в установленном порядке организовать работу по проектированию границ земель», — отмечается в документе.
Вслед за этим документы направят на согласование в Кабмин Татарстана.
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