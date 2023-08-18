В Лениногорском районе начнут проектировать лыжероллерную трассу

Фото: Минспорта Татарстана

В Лениногороском районе, на территории лесничества, планируют построить освещенную лыжероллерную трассу. Об этом говорится в распоряжении Правительства РТ, подписанном Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

«Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан в установленном порядке организовать работу по проектированию границ земель», — отмечается в документе.

Вслед за этим документы направят на согласование в Кабмин Татарстана.