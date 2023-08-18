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Спорт 18 августа 2023 07:41

В Лениногорском районе начнут проектировать лыжероллерную трассу

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В Лениногорском районе начнут проектировать лыжероллерную трассу
Фото: Минспорта Татарстана

В Лениногороском районе, на территории лесничества, планируют построить освещенную лыжероллерную трассу. Об этом говорится в распоряжении Правительства РТ, подписанном Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

«Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан в установленном порядке организовать работу по проектированию границ земель», — отмечается в документе.

Вслед за этим документы направят на согласование в Кабмин Татарстана.

#лыжная трасса
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