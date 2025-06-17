В Лениногорском районе начался капремонт моста через реку Кувак

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

В Лениногорском районе Татарстана начался капитальный ремонт моста через реку Кувак, расположенного на автомобильной дороге «Старый Кувак – Куакбаш» на 3,7-м километре. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

На текущий момент завершены демонтажные работы старой конструкции, выполнено устройство береговых опор и укрепление конусов насыпи. Для обеспечения проезда автотранспорта организована временная объездная дорога с установленным временным мостом.

Протяженность моста составляет 37 метров, предусмотрена расчетная нагрузка А-11, НК-80. Конструкция нового пролетного строения будет выполнена из сталежелезобетона.

В ходе капремонта специалисты уложат плиту проезжей части из монолитного железобетона, установят деформационные швы, организуют систему водоотвода на мосту и прилегающих участках, включая очистные сооружения и лотки для сброса воды. Также запланированы работы по укреплению конусов насыпи, устройству дорожной одежды с полным набором конструктивных слоев, установке систем транспортной безопасности и технических средств организации дорожного движения.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», проектные решения разработаны ООО «МостПроектСтрой», а реализацию ведет генеральный подрядчик ООО «СтройМонтаж-Сервис». Завершение всех строительно-монтажных работ предусмотрено до конца июля 2026 года.

Комиссию Госсовета РФ по данному направлению возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.