В Лениногорской ЦРБ готов к открытию гериатрический центр

В селе Шугурово Лениногорского района завершилось строительство межрайонного гериатрического центра. Здесь медработники будут заниматься профилактикой и лечением болезней престарелых граждан, в том числе инвалидов со всего района.

На сегодняшний день на объекте сделаны все отделочные работы, демонтирована вентиляционная система, сделаны крыша, фасад и выставлен забор. Внутри уложили линолеум, завезли и расставили мебель.

В данный момент идет оформление лицензий и получения экспертного заключения ФБУЗ, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Реконструкция амбулатории и капремонт проводился по национальному проекту «Здравоохранение» на средства из федерального и республиканского бюджетов. Нацпроекты в России реализуются по поручению Президента Владимира Путина с 2019 года.