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Ру Тат
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Здоровье
5 декабря 2022  03:09

В Лениногорской ЦРБ готов к открытию гериатрический центр

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В селе Шугурово Лениногорского района завершилось строительство межрайонного гериатрического центра. Здесь медработники будут заниматься профилактикой и лечением болезней престарелых граждан, в том числе инвалидов со всего района.

На сегодняшний день на объекте сделаны все отделочные работы, демонтирована вентиляционная система, сделаны крыша, фасад и выставлен забор. Внутри уложили линолеум, завезли и расставили мебель.

В данный момент идет  оформление лицензий и получения экспертного заключения ФБУЗ, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Реконструкция амбулатории и капремонт проводился по национальному проекту «Здравоохранение» на средства из федерального и республиканского бюджетов. Нацпроекты в России реализуются по поручению Президента Владимира Путина с 2019 года.

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