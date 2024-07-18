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В Лениногорске загорелась пятиэтажка, пожарные спасли из дома десять жильцов
В Лениногорске произошел серьезный пожар в жилом доме. Инцидент случился в пятиэтажном доме коридорного типа по улице Добролюбова. Огонь вспыхнул в однокомнатной квартире на последнем этаже, охватив площадь в 30 квадратных метров, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Благодаря быстрому реагированию пожарных подразделений удалось избежать жертв и пострадавших. 30 жильцов смогли покинуть здание самостоятельно, однако 10 человек оказались в опасной ситуации и нуждались в помощи.
Звенья газодымозащитников МЧС России провели сложную спасательную операцию. Используя специальные капюшоны для защиты от дыма, они вывели 10 человек по лестничному маршу в безопасное место.
Предварительное расследование указывает на то, что причиной возгорания стала неосторожность при курении хозяина квартиры.
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