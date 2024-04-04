В Лениногорске задержали курьеров аферистов, которые забрали у бабушек почти миллион

В Лениногорске полицейские задержали двоих курьеров аферистов, которые забирали деньги у обманутых пожилых людей и переводили их мошенникам, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Так, спасая своих дочерей от якобы уголовного преследования, 82-летняя женщина лишилась 300 000 рублей, 83-летняя – 110 000 рублей, а 94-летняя пенсионерка передала прибывшему к ней курьеру 345 000 рублей. Позднее заявители узнали от родных, что с ними все в порядке, и обратились в полицию.

По данным фактам возбудили уголовные дела о мошенничестве.

Полицейские оперативно вычислили курьеров. Ими оказались двое жителей Самарской области в возрасте 37 и 46 лет. Мужчины нашли криминальный заработок в одном из мессенджеров. Им обещали от 5% до 15% от полученной от пенсионеров суммы.