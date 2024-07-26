В Лениногорске задержали дедушку, который поджог магазин местной предпринимательницы

В селе Новое Шугурово Лениногорского района Татарстана произошел инцидент, связанный с поджогом продуктового магазина. Полиция оперативно отреагировала на заявление 36-летней владелицы торговой точки и провела расследование, сообщили в МВД России по РТ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый – 84-летний местный житель. Пожилой мужчина признал свою вину и объяснил мотив преступления: длительный земельный конфликт с хозяйкой магазина, который привел к судебным разбирательствам и глубокой личной неприязни.

По словам задержанного, ночью он разбил окно магазина, залил внутрь легковоспламеняющуюся жидкость и поджег помещение. Ущерб от действий злоумышленника оценивается в 1 миллион рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».