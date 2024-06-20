В Лениногорске впервые за почти 15 лет реконструируют комплекс трамплинов

В Лениногорске реконструируют комплекс трамплинов. Проект прошел экспертизу, передает РБК.

Работы предполагается разделить на три этапа: на первом реконструируют трамплины высотой 30 и 50 метров (1973 и 1978 года постройки соответственно), на втором — установят два новых объекта, на третьем — обновят 70-метровый трамплин (1975 года постройки).

В последний раз ремонт в комплексе проводили в 2007 году. Ранее сообщалось, что обновление инфраструктуры обойдется в 300 млн рублей.