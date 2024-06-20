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Общество 20 июня 2024 13:02

В Лениногорске впервые за почти 15 лет реконструируют комплекс трамплинов

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В Лениногорске реконструируют комплекс трамплинов. Проект прошел экспертизу, передает РБК.

Работы предполагается разделить на три этапа: на первом реконструируют трамплины высотой 30 и 50 метров (1973 и 1978 года постройки соответственно), на втором — установят два новых объекта, на третьем — обновят 70-метровый трамплин (1975 года постройки).

В последний раз ремонт в комплексе проводили в 2007 году. Ранее сообщалось, что обновление инфраструктуры обойдется в 300 млн рублей.

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