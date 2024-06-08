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В Лениногорске водитель BMW погиб, протаранив опору моста
Сегодня ранним утром в татарстанском городе Лениногорск произошла трагедия на дороге. В районе 3 часов ночи 26-летний водитель автомобиля BMW, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в опору моста, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Удар оказался настолько сильным, что молодой человек скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Им предстоит выяснить все детали происшествия.
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