В Лениногорске водитель BMW погиб, протаранив опору моста

Сегодня ранним утром в татарстанском городе Лениногорск произошла трагедия на дороге. В районе 3 часов ночи 26-летний водитель автомобиля BMW, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в опору моста, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Удар оказался настолько сильным, что молодой человек скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Им предстоит выяснить все детали происшествия.