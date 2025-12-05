В Лениногорске участник боевых действий в Афганистане встретился с подростками

В школе № 8 Лениногорска прошел «Вечер живых историй» – встреча подполковника в отставке, ветерана афганской войны Владимира Золотухина с подростками.

Мероприятие организовала специалист по социальной работе отделения социальной помощи семье и детям Комплексного центра социального обслуживания населения «Исток-Башлангыч» Анастасия Туктарова. Она пригласила Владимира Ивановича, и он охотно согласился поделиться с ребятами своим опытом.

Кадровый военный рассказал школьникам о службе в Афганистане, о солдатских буднях, когда каждое действие может стать вопросом жизни и смерти, а взаимовыручка и товарищеское плечо – настоящей опорой.

Он подчеркнул, что без физических навыков, выносливости и дисциплины невозможно выдержать трудности боевых операций. Ребята активно включились в разговор, задавали вопросы и получили на них развернутые ответы.

«Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Данное мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель – передать из поколения в поколение память о подвиге предков, воспитание патриотического духа среди несовершеннолетних и гордость за свою страну», – отмечает Анастасия Туктарова.