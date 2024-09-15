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Происшествия 15 сентября 2024 14:27

В Лениногорске у младенца после вакцинации выявили нарушения слуха, возбуждено дело

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В Лениногорске после проведения плановой медицинской процедуры по вакцинации у годовалого ребенка диагностировали частичную утрату слуха. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Отмечается также, что о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах будет доложено главе СК Александру Бастрыкину.

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