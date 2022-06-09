В Лениногорске таксист ударил ножом агрессивного пешехода, потом отвез его в больницу

Сообщение о том, что возле одного из кафе на улице Мурзина в Лениногорске ранили ножом мужчину, поступило около десяти часов вечера наряду ОВО Росгвардии.

Прибывшие на место росгвардейцы не застали пострадавшего. Выяснилось, что раненного мужчину в больницу повез таксист, который, предположительно, и нанес удар ножом. Стражи порядка установили номер автомобиля и отправились в медучреждение.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, у больницы они нашли нужную машину и водителя. Таксист во всем сознался и рассказал свою версию произошедшего. По его словам, у него произошел конфликт с пешеходом, которому не понравилось, что машина якобы слишком быстро ехала. Пешеход стал избивать водителя руками и ногами. В ответ на это мужчина достал из барсетки перочинный нож и ударил им в грудь агрессивного оппонента, а после сам повез в больницу.

Таксиста задержали и передали полицейским.

