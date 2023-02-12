В Лениногорске супружеская пара и их внуки отравились угарным газом

Накануне вечером в МЧС поступило сообщение о том, что в доме на улице Ленина в Лениногорске семья отравилась угарным газом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В результате происшествия пострадали 59-летняя женщина, 57-летний мужчина и два их внука в возрасте 9 и 7 лет. Врачи диагностировали у них легкую степень отравления угарным газом и после осмотра отпустили домой.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство вместе с профильными специалистами установят причины и обстоятельства случившегося, а также оценит соблюдение закона об обеспечении безопасности при использовании газового оборудования внутри дома.