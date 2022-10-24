В Лениногорске стартовала серия мастер-классов от российских мастеров сцены

Фото из личного архива Зили Бикбовой

В Лениногорском районе стартовала серия мастер-классов для районных деятелей культуры от российских мастеров театрального искусства. Проект инициирован региональной молодежной общественной организацией РТ «Созвездие-Йолдызлык».

«Такие встречи полезны не только учащимся, но и их педагогам, которые стремятся повышать свою квалификацию, а главное – получать ценнейшие знания, которыми в дальнейшем смогут делиться со своими учениками в своей практике», – заметила инициатор проекта, специалист по работе с молодежью организации Зиля Бикбова.

Фото из личного архива Зили Бикбовой

По задумке, экспертами выступают лауреаты фестивального движения «Созвездие-Йолыдздык» разных лет, которые сегодня являются известными деятелями культуры в России.

Первая встреча прошла в Доме детского творчества Лениногорска. Череду мастер-классов открыл продюсер, режиссер, художественный руководитель Объединения культурных центров (Москва), федеральный эксперт проектов по развитию творческой молодежи, выпускник ГИТИС Даниил Иванов.

Иванов признается – он родом из Лениногорска, а потому не понаслышке знает, как важны для профессионального роста подобные мастер-классы.

«В моей жизни “Созвездие” появилось в далеком 2002 году, и с тех пор я иду рука об руку с искусством. Дорога в театральный мир мне открылась именно благодаря фестивалю и моему первому мастеру Дмитрию Александровичу Туманову. И теперь я с большой благодарностью и полной самоотдачей и сам даю мастер-классы, которые когда-то давали и мне», – отметил продюсер.

Фото из личного архива Зили Бикбовой

О самоотдаче Даниил Иванов не обманул – рассчитанный на полтора часа мастер-класс длился почти четыре часа, а его участниками стали более 100 жителей района.

«Мы сами не ожидали такого количество желающих послушать своего земляка. Планируем вновь пригласить Даниила Иванова, но в качестве площадки предложим наш Дворец культуры», – отметила Бикбова.

Во время мастер-класса он рассказал не только о тонкостях эстрадного, но и театрального искусства. Не обошлось и без тренингов на дыхание, вокальную опору, артикуляцию, сценическую свободу.

Особый акцент был сделан на подборе материала. Иванов напомнил присутствующим о том, почему важно обращаться к классическому материалу и реализовывать его, основываясь на методах таких столпов театрального искусства, как Константин Станиславский, Евгений Вахтангов, Михаил Чехов и Всеволод Мейерхольд. Он также призвал с осторожностью относиться к эксперименту на сцене.

Особый интерес к мастер-классам проявили юные таланты, которые в дальнейшем планируют поступать в театральные ссузы и вузы.