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В Лениногорске среди награжденных в честь 8 Марта автоледи оказалась супруга бойца СВО
Сегодня инспекторы ДПС в Лениногорске поздравили более десяка женщин на дорогах. По традиции они останавливали машины и поздравляли автоледи, дарили им цветы и открытки. В ответ они получили слова благодарности и признательности.
«Я была приятно удивлена, — говорит супруга военного Регина. — Особенно лестно, что мой муж и сам до мобилизации служил в системе МВД. Мне вручили открытку с напоминанием о соблюдении правил дорожного движения и цветы».
42-летний лениногорец Виталий был мобилизован 25 сентября 2022 года. В зону специальной военной операции его провожали супруга, трое детей, родные, друзья и коллеги.
На сегодняшний день командир с позывным Тверь находится в госпитале. После ранения, которое он получил в ходе ожесточенного боя в Сватовском направлении, ему провели сложную операцию, предстоит еще одна.
Журналисту удалось поговорить с боевым офицером по телефону. «Радует, что всегда и во всем меня поддерживает моя любимая жена — мой домашний подполковник!» — так ласково называет Регину военный, возводя ее в звание на ранг выше своего.
«Когда узнала о ранении супруга, была в шоке, паниковала, очень переживала за него», — вспоминает Регина.
Недавно Виталий приезжал в Лениногорск, навещал свою семью. Также он заехал в свое подразделение — отдел ГИБДД, которым руководил до призыва на службу.
«За чаепитием он ни разу не обмолвился, как трудно ему пришлось на фронте, — рассказывает начальник отдела по профилактике Альметьевского территориального управления «Безопасности дорожного движения» по Лениногорскому району Зольфия Рахманова.
Старшая дочь мобилизованного Злата учится в 11-м классе, в этом году она — выпускница, планирует окончить обучение с золотой медалью. «Планы, конечно, грандиозные, может быть, остановлю свой выбор на Высшей школе экономики», — делится она.
Средняя дочь Даниэлла в 9-м классе, а младший сын Никита — в 5-м. «Дети гордятся своим папой, он для них — непререкаемый авторитет и пример для подражания», — поделилась Регина.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.
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