news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 4 июля 2025 09:08

В Лениногорске спасатели предотвратили подтопление двора из-за упавшего дерева

Читайте нас в
Телеграм
В Лениногорске спасатели предотвратили подтопление двора из-за упавшего дерева
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Лениногорске спасатели устранили угрозу подтопления двора на улице Карла Маркса, 64А. Дерево упало в реку Камышла, создав преграду для воды, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

О случившемся сообщил 73-летний местный житель, позвонивший по номеру 112. Сотрудники ЗПСО №7 распилили упавшее дерево и очистили русло реки от бытового мусора.

Затем спасатели поговорили с жильцами, напомнив им о необходимости соблюдения правил безопасности в быту. Также они обратили внимание на то, что мусор следует выбрасывать не в реку, а в специально оборудованные контейнеры.

#Лениногорск
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

3 июля 2025
Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX

Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX

3 июля 2025