В Лениногорске спасатели предотвратили подтопление двора из-за упавшего дерева

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Лениногорске спасатели устранили угрозу подтопления двора на улице Карла Маркса, 64А. Дерево упало в реку Камышла, создав преграду для воды, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

О случившемся сообщил 73-летний местный житель, позвонивший по номеру 112. Сотрудники ЗПСО №7 распилили упавшее дерево и очистили русло реки от бытового мусора.

Затем спасатели поговорили с жильцами, напомнив им о необходимости соблюдения правил безопасности в быту. Также они обратили внимание на то, что мусор следует выбрасывать не в реку, а в специально оборудованные контейнеры.