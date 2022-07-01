В Лениногорске спасатели помогли женщине, которая застряла на дереве, спасая кота

пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Помощь спасателей потребовалась 33-летней жительнице Лениногорска. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, женщина забралась на дерево, чтобы спустить сидящего на ветках кота. Однако во время спасательной операции она застряла. Внизу под деревом ждать женщину остались двое детей, которые стали волноваться за маму.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место сотрудники ЗПСО №7 помогли женщине спуститься с дерева, после чего провели с ней беседу о безопасности.

