В Лениногорске состоялся турнир по боксу памяти Героя России Дамира Исламова

Фото: © Ильмира Гареева

В Лениногорске прошел второй турнир в память гвардии старшего лейтенанта Дамира Исламова. Мероприятие открылось парадом участников. Один за другим они вошли в спортивный зал и выстроились в ряд перед организаторами турнира.

«Бокс — это спорт сильных, проверяющий человека на прочность. Для каждого участника нашего турнира это возможность проявить свои лучшие бойцовские качества — смелость, выносливость и волю к победе!» — произнес ведущий и певец Рамиль Габитов, который затем исполнил патриотическую песню «Служить России».

Под звуки гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан в зале поприветствовали заместителя главы Лениногорского района Сергея Тимакова, вице-президента Федерации ММА России Рамиля Фазлеева, судей турнира, тренера Дамира Исламова — Альберта Сафина. Турнир посетили и сестры героя — Регина и Динара, которые выразили благодарность организаторам турнира, а участникам соревнований пожелали ярких и незабываемых побед.

Фото: © Ильмира Гареева

«Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая лучшие качества человека — гражданина и патриота», — такими словами ведущий попросил почтить память земляка — Дамира Исламова.

Фанис Залалтдинов, тренер и руководитель спортивного клуба «Чемпион» Лениногорска, отметил, что в турнире принимают участие 32 боксера в возрасте от 13 до 16 лет. На соревнования приехали спортсмены и их наставники из Альметьевска, Бугульмы, Азнакаева и поселка Карабаш. Честь Лениногорска защищали 16 спортсменов из трех спортивных клубов: «Чемпион», «Джеп» и «Шифа».

Одним из них был воспитанник спортивного клуба «Шифа», 14-летний Алишер Мишкин.

«Пришел в этот вид спорта с твердым намерением побеждать, усердно тружусь, активно занимаюсь. Конечно, мечта — стать чемпионом по боксу. Уже есть победы на соревнованиях, которыми я горжусь. Был в Азнакаеве, Нижнекамске и Черемшане, где занимал третьи места — это неплохой для меня результат, так как занимаюсь боксом чуть больше года. Сегодня буду выступать в весовой категории до 60 килограммов, надеюсь на победу», — поделился лениногорский спортсмен.

Фото: © Ильмира Гареева

«Физическая подготовка наших спортсменов на высоком уровне, у всех уже есть первый и второй разряд, рассчитываем на хорошие результаты! Есть и те, у которых это будет первый бой, так называемая „обкатка“ — это хорошо, это проба себя, своих сил и возможностей», — сказал Фанис Залалтдинов.

После проведения пяти боев перед боксерами, зрителями и болельщиками состоялось показательное выступление акробатов отделения спортивной акробатики, членов сборной РТ, мастеров спорта спортшколы №1 Лениногорска.

Дамир Исламов — участник специальной военной операции. По информации Министерства обороны РФ, он погиб в неравном сражении с пятью танками, уничтожив четыре из них.