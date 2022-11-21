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Ру Тат
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Происшествия
21 ноября 2022  17:28
Полина Шевчук

В Лениногорске сестра потушила пожар в квартире брата и нашла его мертвым

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В Лениногорске сестра потушила пожар в квартире брата и нашла его мертвым
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от жительницы Лениногорска. Она сообщила, что в квартире ее брата в доме №20 по улице Чайковского произошел пожар. Возгорание потушили самостоятельно, однако брат погиб.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

На месте пожарные установили, что огонь вспыхнул в зале в квартире на пятом этаже пятиэтажки. Сгорел диван и пол на площади 3 кв. метра. Тело 51-летнего мужчины было найдено в спальне.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

Причины происшествия устанавливаются, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#погиб в огне #сгорел #МЧС РТ
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