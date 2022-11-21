В Лениногорске сестра потушила пожар в квартире брата и нашла его мертвым

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от жительницы Лениногорска. Она сообщила, что в квартире ее брата в доме №20 по улице Чайковского произошел пожар. Возгорание потушили самостоятельно, однако брат погиб.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте пожарные установили, что огонь вспыхнул в зале в квартире на пятом этаже пятиэтажки. Сгорел диван и пол на площади 3 кв. метра. Тело 51-летнего мужчины было найдено в спальне.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Причины происшествия устанавливаются, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.