В Лениногорске семья воссоединилась после посещения пристава по вопросу алиментов

В Лениногорском районе бывшие супруги решили вопрос с алиментами, вновь став семьей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Женщина предъявила приставам документ, согласно которому с ее супруга должны были взыскать 300 тысяч рублей алиментов на содержание сына. На основании этого документа было возбуждено исполнительное производство. Долг мужчина не признавал и платить не собирался, в итоге его счета были арестованы, выезд ограничен.

Параллельно с должником пристав общалась и с супругой и в какой-то момент их обоих пригласили в отделение, чтобы поговорить втроем. Пристав напомнила мужчине о его родительском долге, а бывшая жена рассказала, как трудно воспитывать школьника одной, поскольку мальчик растет и его запросы – тоже.

Пара пообщалась один раз, потом встретились с приставом снова, а затем встречи проходили уже без пристава. Вскоре взыскательница пришла в отделение и отозвала исполнительный документ: семья восстановилась, теперь у них снова общий бюджет.