В Лениногорске прошел зимний Сабантуй с соревнованиями на собачьих упряжках и снегоступах

В Лениногорском районе РТ состоялся зимний Сабантуй – народные гулянья организовали на майдане, где традиционно проходит городской праздник Плуга. В программе были такие активности, как катания на собачьих упряжках, стрельба из лука, состязания на лыжах и снегоступах. Об этом пишут «Лениногорские вести».

Фото: «Лениногорские вести».

«Это было классно! Я приехал с тремя детьми, они прокатались на собачьих упряжках. Стреляли из лука. Впервые прошлись по лесу на снегоходах», — поделился впечатлениями Марат Мусин — отец пятерых детей.

Гости могли погреться в больших палатках, где всем желающим наливали пихтовый чай, и отведать плов, приготовленный в казане на открытом огне.