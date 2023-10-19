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В Лениногорске приставы взыскали с бизнесмена более 250 тысяч долга по кредиту
С лениногорца взыскали четверть миллиона рублей долга по кредиту. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Отмечается, что индивидуальный предприниматель задолжал банкам более 250 тысяч рублей. Бизнесмен после уведомления о возбуждении исполнительного производства долг не погасил.
В итоге судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 18 тысяч рублей и арестовал все счета в банках. Мужчина понял, что эта мера может парализовать его деятельность и сразу же погасил долг полностью. Аресты со счетов сняты, отметили в ведомстве.
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