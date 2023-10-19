В Лениногорске приставы взыскали с бизнесмена более 250 тысяч долга по кредиту

С лениногорца взыскали четверть миллиона рублей долга по кредиту. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Отмечается, что индивидуальный предприниматель задолжал банкам более 250 тысяч рублей. Бизнесмен после уведомления о возбуждении исполнительного производства долг не погасил.

В итоге судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 18 тысяч рублей и арестовал все счета в банках. Мужчина понял, что эта мера может парализовать его деятельность и сразу же погасил долг полностью. Аресты со счетов сняты, отметили в ведомстве.