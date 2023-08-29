В Лениногорске появится новое граффити, посвященное татарстанской нефти

Фото: Ильмира Гареева

В Лениногорске на стене по улице Чайковского появится граффити, которое будет носить название «Лениногорск — родина татарстанской нефти».

Руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Владислав Тарасов рассказал, что в преддверии Дня Республики Татарстан молодогвардейцы организовали акцию в нескольких городах региона. Так, уличные художники нанесут граффити, посвященные альтернативным названиям городов и районов.

Фото: © Ильмира Гареева

Тарасов отметил, что для «Молодой гвардии» важно рассказывать жителям городов и районов, чем славится их малая родина.

«Таким образом мы можем повышать уровень патриотизма и любви к своему краю у жителей нашей республики», — убежден он.

В преддверии праздника такие граффити появятся в двух городах — Лениногорске и Зеленодольске. Эту задумку исполняет ее автор — художник из Казани, которого зовут Камиль. «Молодая гвардия» сотрудничает с ним много лет, подобные проекты уже были реализованы в Лаишевском и Алькеевском районах к праздникам, посвященным Дню России.