Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Лениногорске появится новое граффити, посвященное татарстанской нефти
В Лениногорске на стене по улице Чайковского появится граффити, которое будет носить название «Лениногорск — родина татарстанской нефти».
Руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Владислав Тарасов рассказал, что в преддверии Дня Республики Татарстан молодогвардейцы организовали акцию в нескольких городах региона. Так, уличные художники нанесут граффити, посвященные альтернативным названиям городов и районов.
Тарасов отметил, что для «Молодой гвардии» важно рассказывать жителям городов и районов, чем славится их малая родина.
«Таким образом мы можем повышать уровень патриотизма и любви к своему краю у жителей нашей республики», — убежден он.
В преддверии праздника такие граффити появятся в двух городах — Лениногорске и Зеленодольске. Эту задумку исполняет ее автор — художник из Казани, которого зовут Камиль. «Молодая гвардия» сотрудничает с ним много лет, подобные проекты уже были реализованы в Лаишевском и Алькеевском районах к праздникам, посвященным Дню России.
Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»