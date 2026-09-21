В Лениногорске появились два паблик-арт-объекта о природе Татарстана

Фото: © Тимур Биктимеров

В Лениногорске появились два новых паблик-арт-объекта, посвященных природе и геологическим особенностям Юго-Востока Татарстана. Мурал Сергея Акрамова «Туган як» и совместная работа Андрея Калугина и «Небесных рыб» созданы в рамках проекта «Нефтяной барбизон», реализованного Бюро паблик-арта и социокультурного проектирования НОВЬ при поддержке нефтяников.

Композиционным центром ансамбля стала советская мозаика «Союз труда и искусства» 1984 года работы В. Я. Акимова. Ее отмыли, а по обе стороны разместили современные произведения. Один объект обращен к образу человека, другие художественные элементы – к окружающей его природе.

Работа Андрея Калугина и «Небесных рыб» посвящена воде. В ней сочетаются монументальная живопись и зеркальная мозаика. В нижней части композиции изображены отпечатки древних организмов, отсылающие к геологической истории региона и Девонскому морю.

Фото: © Тимур Биктимеров

Мурал Сергея Акрамова «Туган як» («Родной край») посвящен природе Лениногорска. В центре композиции изображена цветущая яблоня, а среди деталей – местные пейзажи с нефтяными качалками и сурком-байбаком в краснокнижном ковыле.

«В работах раскрываются темы геологического и природного своеобразия этих мест – зрители увидят и краснокнижные растения, и брахиоподы, и подземные воды. Юго-Восток Татарстана – настоящая шкатулка с сокровищами, о которой хочется рассказывать с помощью паблик-арта», – сказала сооснователь Института исследования стрит-арта Полина Еж.

Фото: © Тимур Биктимеров

Объекты расположены на проспекте Ленина, 6А, и улице Шашина, 1А. Проект планируется использовать как одну из точек притяжения создаваемого геопарка ЮНЕСКО.

Название «Нефтяной барбизон» связано с идеей культурного деятеля Лениногорска Маснави Хаертдинова, который выступал за создание объединения художников, посвященного местным пейзажам. В рамках проекта также работали с жителями города: проводили встречи, пленэр с Андреем Калугиным и мастер-класс по зеркальной мозаике, в котором приняли участие около 50 человек.

Фото: © Тимур Биктимеров

Кроме того, в Лениногорске создали Школу гидов. Ее участники прошли обучение и смогут проводить авторские экскурсии, посвященные новым объектам паблик-арта и истории региона.