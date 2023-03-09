В Лениногорске помогли двухлетней девочке, которая застряла головой в горшке

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Помощь спасателей ЗПСО №7 потребовалась двухлетней малышке из Лениногорска.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на единый номер вызова экстренных служб 112 сообщили, что ребенок засунул голову в пластиковый стульчик-горшок и застрял.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте спасатели с помощью слесарного инструмента освободили голову ребенка. Девочка не пострадала, передана матери.