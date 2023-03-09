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В Лениногорске помогли двухлетней девочке, которая застряла головой в горшке
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фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ
Помощь спасателей ЗПСО №7 потребовалась двухлетней малышке из Лениногорска.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на единый номер вызова экстренных служб 112 сообщили, что ребенок засунул голову в пластиковый стульчик-горшок и застрял.
На месте спасатели с помощью слесарного инструмента освободили голову ребенка. Девочка не пострадала, передана матери.
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