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Руc Тат
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Происшествия 9 марта 2023 10:37

В Лениногорске помогли двухлетней девочке, которая застряла головой в горшке

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В Лениногорске помогли двухлетней девочке, которая застряла головой в горшке
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Помощь спасателей ЗПСО №7 потребовалась двухлетней малышке из Лениногорска.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на единый номер вызова экстренных служб 112 сообщили, что ребенок засунул голову в пластиковый стульчик-горшок и застрял.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте спасатели с помощью слесарного инструмента освободили голову ребенка. Девочка не пострадала, передана матери.

#помощь спасателей #МЧС РТ
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