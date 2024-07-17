В Лениногорске осудили мужчину, который обманом получил 350 тысяч рублей субсидий

В Лениногорске завершилось судебное разбирательство по делу о мошенничестве при получении социальных выплат. Перед судом предстал 34-летний местный житель, сообщили в Прокуратуре Татарстана.

Суть дела заключалась в том, что в феврале 2023 года мужчина обратился в местный отдел социальной защиты с просьбой о предоставлении государственной помощи. Он заявил о намерении приобрести строительные инструменты для оказания услуг по ремонту ванных комнат. Для получения субсидии злоумышленник предоставил поддельные документы, якобы подтверждающие покупку необходимого оборудования.

На основании этих фальшивых бумаг обвиняемый незаконно получил субсидию в размере 350 тысяч рублей. Средства были выделены в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Содействие занятости».

Городская прокуратура Лениногорска поддержала государственное обвинение в суде. По итогам рассмотрения дела суд вынес приговор, назначив виновному условное наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с испытательным периодом в 1,5 года.