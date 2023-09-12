В Лениногорске оштрафовали мужчину, который за взятку открыл больничный лист

В Лениногорске вынесли приговор мужчине, который за взятку фельдшеру подделал листок нетрудоспособности. Информация об этом появилась на сайте суда.

Как выяснилось, 33-летний местный житель работал в одной из местных частных компаний и, в связи с личным желанием уладить свои семейные проблемы, пожелал не выходить на работу в период с 11 января 2023 года по 25 января 2023 года.

Для этого он обратился к своей знакомой - фельдшеру, которая пообещала ему помочь за определенную сумму из расчета 700 рублей за 1 день временной нетрудоспособности. После этого мужчина перевел фельдшеру 10 500 рублей. В результате ему был открыт листок нетрудоспособности, который впоследствии был предоставлен работодателю.

Свою вину мужчина полностью признал и сообщил, что в январе 2023 года из-за семейных проблем он злоупотреблял спиртными напитками и, так как был не в состоянии выйти на работу, за денежное вознаграждение решил открыть больничный лист.

В результате суд назначил мужчине штраф в размере 50 тысяч рублей, материалы дела в отношении должностного лица – фельдшера, оформившего за взятку листок нетрудоспособности, выделены в отдельное производство.