В Лениногорске обсудили возможность открытия филиала организации «Созвездие-Йолдызлык»

Дирекция фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» впервые посетила Лениногорск в рамках проведения традиционных мастер-классов перед началом зональных этапов фестивального движения. С главой района и мэром города Рягатом Хусаиновым представители движения обсудили темы, касающиеся поддержки одаренных детей города. В частности, зашел разговор о создании в городе филиала региональной молодежной общественной организации РТ «Созвездие-Йолдызлык».

«Впереди еще много работы по подбору подходящего помещения, по выделению бюджетных средств и прочим вопросам. Но мы видим заинтересованность и потребность района в реализации проекта», — заметила инициатор проведения мастер-классов в Лениногорском районе —многократный лауреат фестиваля Зиля Бикбова.

Занятия для участников проекта в Лениногорске были проведены генеральным продюсером фестивального движения, лауреатом премии Правительства России в области культуры Дмитрием Тумановым, заслуженным работником культуры РТ, певицей, актрисой, продюсером, заведующей труппой Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова Алиной Ивах, заслуженным артистом Татарстана и Крыма, ведущим, режиссером-постановщиком детского семейного образовательного канала «Радость моя» Дмитрием Платоновым и руководителем студии театра танца «Дорога из города», многократным обладателем Гран-при Международных конкурсов по современной хореографии Айратом Багаутдиновым.

«Хочу заметить, что уровень участников из года в год неизменно растет. Если раньше в рамках проведения мастер-классов нашей задачей было научить их петь, танцевать и прочее, то сегодня многие из них показывают блестящие результаты. Нам остается работа лишь над высокохудожественными задачами. Безусловно, такой результат — следствие колоссальной работы педагогов. Потому мы также проводим занятия и для них, чтобы помочь им в профессиональном росте», — поделилась впечатлениями Алина Ивах.

Традиционные мастер-классы были также проведены в Верхнем Услоне, Черемшане, Заинске, Богатых Сабах. Зональные этапы фестивального движения стартуют с 22 февраля.